Dos jóvenes murieron por accidente en Villa Elisa

El trágico episodio se produjo ayer a la madrugada, cuando las víctimas, que se desplazaban en moto, colisionaron con un auto. Al caer sobre el asfalto, fueron atropelladas por otro rodado que venía detrás. Gran estupor en la zona

El tránsito de nuestra región volvió a cobrarse dos nuevas víctimas fatales en la madrugada de ayer. De acuerdo a lo informado por fuentes policiales, un joven de 24 años y su acompañante, una chica de 18, perdieron la vida en la zona de Villa Elisa, luego de que la moto en la que circulaban colisionara con un automóvil en circunstancias que aún se están investigando.

El fatal siniestro ocurrió en calle 50 y Camino Centenario pasadas las 2. El conductor del rodado menor, identificado como Leandro Rodríguez, murió en el acto, mientras que su acompañante, Camila Herrera, falleció minutos después de ser trasladada al Hospital San Roque de Gonnet.

Alejandro, testigo del hecho, relató a Trama Urbana lo sucedido: “Escuché un estruendo terrible y salí a la calle. Vivo a media cuadra de donde se produjo el accidente. Aparentemente, un auto chocó con la moto y los chicos que viajaban en ella cayeron al asfalto. El asunto fue que un minuto después pasó otro vehículo, con música fuerte, y se los llevó por delante”.

Heridas mortales

La violenta colisión les produjo a las víctimas diversas heridas graves que comprometieron sus vidas. Rodríguez sufrió la amputación de uno de sus brazos y falleció prácticamente en el acto, mientras que Herrera perdió su pie izquierdo, recibiendo numerosas fracturas en distintas partes de su cuerpo. Ella fue derivada al nosocomio desde donde confirmaron su deceso.

“Yo creo que el conductor del segundo auto no vio la moto tirada porque no se escuchó la frenada, únicamente se oyó el impacto. A los cinco minutos llegó la Policía y cortó la circulación para asistir a los heridos. La ambulancia habrá venido a los 20 minutos. El problema es que esta zona es muy oscura y no hay lomas de burro. Es un peligro porque de noche los vehículos pasan muy rápido. Hace un año, una nena y su madre murieron atropelladas”, aseguró el vecino.

Por su parte, el conductor de 25 años del automóvil Volkswagen Fox de color rojo también fue asistido en el Hospital Rossi, aunque solamente por precaución, y permanecerá demorado a la espera de su situación judicial.

Por el hecho, caratulado como doble homicidio culposo, tomó intervención personal del Comando de Patrullas, al mando de Ricardo Astopini, la comisaría Decimosegunda de Villa Elisa y la Unidad Funcional de Instrucción número 14, a cargo de Gerardo Pérez Palacios.

TRAGEDIA | #LaPlata #Tránsito Murieron dos jóvenes de 23 y 24 años que circulaban en moto https://t.co/8MSOZgX25O — Diario HOY (@diariohoynet) 23 de abril de 2017