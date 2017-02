El asesino de Hurlingham no se arrepiente de nada

Transcurrieron 22 días desde que Diego Loscalzo (35) desató una matanza demencial que terminó la vida de su pareja, la policía Romina Maguna, y otros cinco familiares de la mujer, incluido el bebé que falleció de un tiro en el vientre de la madre a tan sólo 24 horas de nacer.

A tres semanas de la masacre, Loscalzo vive su realidad sin grandes remordimientos. Su camino hacia una reclusión perpetua parece inexorable y sin embargo no presenta lamentos ni culpa, ni se arrepiente de lo que hizo: le preocupa no perder su casa y dónde está su moto, la que usó para escapar.

No obstante, los peritos psiquiátricos del Servicio Penitenciario Bonaerense confirmaron en un nuevo informe lo que ya otros exámenes habían determinado: Loscalzo no está loco. Esto plantea dos variables; que puede ser imputado y condenado y que dejó de ser necesario que esté detenido en el penal psiquiátrico de Melchor Romero. Por eso, el viernes a la noche, con la orden del juez Alfredo Meade, el recluso fue trasladado a la unidad penal 28 de Magdalena, una cárcel común de máxima seguridad, donde se supone que permanecerá al menos hasta llegar al juicio.

Meade tomó la decisión de activar el traslado después de leer los informes que recibió de parte de la dirección del penal de Melchor Romero, basados en exámenes médicos, psicológicos y psiquiátricos. En ese documento se explica (otra vez) que Loscalzo no sufre un cuadro de demencia y se informa que sólo estuvo medicado el jueves 9 de febrero, cuando llegó al penal.

"No está deprimido, no muestra arrepentimiento por lo que pasó y manifestó preocupación por una casa que tiene y por su moto", contó una fuente judicial a Infobae respecto del contenido del informe y agregó: "De hecho, es como si no cayera en la cuenta de los años que le esperan encerrado".

El asesino había sido trasladado a Melchor Romero porque las autoridades judiciales y penitenciarias temían que se quitara la vida o lastimara a otro recluso. Tal vez como un rebusque judicial o para mantenerse relativamente a salvo, Loscalzo se hizo el loco al llegar a Melchor Romero el 9 de febrero pasado. "No hice nada, no merezco estar preso", les dijo a los psiquiatras del penal platense.