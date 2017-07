"El cartel del ni una menos se cae a pedazos", dijo el padre de Emma

Horacio Córdoba, es el padre de la estudiante asesinada en Punta Lara, exigió hoy “una justicia justa” y que por lo mismo el asesino de su hija no salga más. “Algo está fallando. No podemos seguir enterrando chicas”, reflexionó consternado.

La familia de Emma todavía no puede entender qué pasó. "No entiendo muy bien cómo fue que este hombre, al que ya había visto un par de veces pudo reducir a María.Sabiendo cómo era ella, su carácter. Todavía es algo que no puedo entenderlo", aseguró Horacio, el papá de la joven estudiante de medicina.

"María era todo energía. Se plantaba frente a todo tipo de injusticia, no podemos creer que estemos pasando esto", dijo el hombre y aseguró: "El cartel de Ni Una Menos se nos está cayendo a pedazos. Algo está fallando.No podemos seguir enterrando chicas", expresó.

Por su parte, Jorge, hermano de Emma contó que cuando ella había ido a buscar a Ana Laura, su amiga, a la parada del colectivo, Báez las interceptó. "Ese fue el primer encuentro que tuvieron. Él las acompañó y les contó que se había peleado con la mujer, que le había sido infiel. Cuando ingresan a la vivienda, el hombre intenta ingresar y Emma le cierra la puerta en la cara". Ese fue el primer encuentro que tuvieron alrededor de las 17.

Según relataron los vecinos, Báez es una persona "violenta" y había tenido conflictos con el resto de los vecinos. "Con mi hermana y Damián, su novio, había tenido una discusión porque una vez le pegó al perro de mi hermana. Pero no pasó de ahí", explicó Jorge. "No sabemos cuál fue el motivo de semejante hazaña con mi hermana".