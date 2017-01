El desesperado audio de la argentina hallada ahorcada en Buzios: "Má, me quiero volver"

Un audio sigue sumando dudas al caso de la argentina que apareció ahorcada en su departamento de Buzios. En él, Luciana Farías dice que se quiere volver a su Catamarca natal, porque se había peleado con su flamante esposo, el femicida Pablo Angelina, condenado en el 2000 a 18 años de prisión por matar de nueve balazos a su pareja, María Belén Galetto.

"Hola má, Pablo me acaba de decir que se quiere ir, que se quiere separar y por lo tanto, me echó. Bah, no me echó, pero es lo mismo. Me quiero volver, má, me quiero volver, te juro que me quiero volver, no quiero estar más acá", comenta Luciana, entre lágrimas y visiblemente dolida, en el audio que fue divulgado.

Luciana se había casado en septiembre con Angelina y hace un mes que estaban radicados en Buzios. Y así como si nada, de un día para el otro, Angelina le avisó por Facebook a sus familiares en Catamarca que Luciana se había suicidado. La policía le creyó y él enterró el cuerpo en Brasil.

La familia de Luciana desconfía de Angelina por varias cuestiones, no sólo por sus antecedentes de violencia de género, sino también, entre otras cosas, por las contradicciones de sus mensajes de Facebook y los extraños post que hizo.

Por ejemplo, un día antes del hallazgo del cadáver, el 3 de enero, escribió: "Guardaré mi dolor, el año no comenzó nada bien y sigue dándome batalla… trataré de poner todo para salir de lo que es un laberinto, Dios nunca me abandonó, sé que puedo contar con ustedes".

"Cómo te extraño mamá. Luciana lo necesita. Para mi paciencia y paz", redactó al día siguiente, cuando se encontró el cuerpo.

Y ante las dudas que generaba la situación, posetó el acta de defunción. "Es claro lo dictaminado por la Justicia, el ahorcamiento", alegó en público.

Lo curioso es que en varios mensajes dijo que se llevaban bien, que se amaban y que él no se había ido del hogar, sino que estaba trabajando. El audio cuenta otra historia. Y suma un nuevo interrogante.