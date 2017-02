El fiscal Romero confirmó que se están realizando las autopsias del doble femicidio de Punta lara





En diálogo exclusivo con diariohoy.net el fiscal Romero confirmó que se están realizando las autopsias en la morgue policial con dos peritos y demorarán una hora y media apróximadamente en realizar la tarea correspondiente con cada cuerpo.



"Recordemos que pasaron varios días de enfriamiento de los cadáveres para su mantenimiento y con los cortes que se produjeron en la región por el temporal esto se demoró más de la cuenta. Creemos que en el día de la fecha podemos concluir con esta tarea, que es imprescindible el conocimiento de las conclusiones de la fiscalía porque vamos a saber cómo murieron ambas mujeres y segundo la posibilidad que existan otras personas más allá del imputado que tenemos hasta ahora", explicó el fiscal Romero.



Al respecto del prófugo, el fiscal manifestó que "si bien hemos encontrado prendas y un celular, hasta el momento no hemos podido dar con él y la policía lo sigue buscando. Cabe destacar que el juez de garantías el Dr. Raelle ha dispuesto su captura tanto nacional como internacional, se han librado oficios a las policías federal y a la dirección nacional de migraciones para evitar que pueda escapar por los límites fronterizos".



Además, Romero, advirtió que en Paraguay tiene pedido de captura por lo que el vecino país no es un lugar de paradero posible. " Tenemos la esperanza de encontrarlo pronto y poder someterlo a la justicia"



La violencia de género



Si bien el Fiscal considera que hasta el momento el caso queda bajo hipótesis y especulaciones, se sumaría a hechos de violencia de género con el agravante de sometimiento a la prostitución de parejas.



Al respecto a esta temática sensible en la sociedad, el fiscal dijo que"los femicidios van en aumento y la Justicia muchas veces queda impotente frente a esto porque obviamente no podemos hacer prevención. Es necesario un debate desde los primeros niveles de educación, en los barrios y en las escuelas. Pero lamentablemente la Justicia siempre llega tarde, porque se actúa después, no puede hacer prevención sino que hace una prevención indirecta".







DOBLE FEMICIDIO |#LaPlata #AutopsiaDemorarán una hora y media en realizar la tarea correspondiente con cada cuerpohttps://t.co/oAHv1hpZnR — Diario HOY (@diariohoynet) 14 de febrero de 2017