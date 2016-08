El hermano del delincuente asesinado por el médico promete venganza

El hermano del joven que fue asesinado a balazos por un médico cuando intentaba robarle el auto de la puerta de la casa en Loma Hermosa prometió venganza contra el doctor al remarcar que ese "gil va a pagar lágrima por lágrima".

En un mensaje que escribió el domingo en su perfil de Facebook, además de recordar al fallecido reiteró que el especialista, que actuó en "defensa propia", "la va a pagar".

"No quiero que lleguen las 19:00 (en referencia al inicio del velatorio), no quiero verte así, vos tenés que estar acá con nosotros tus hermanos. Ese hijo de puta no tenía que haberte hecho eso. Te quitó la vida con 24 años, a 20 días de cumplir 25. Este hijo de puta ya la va a pagar hermano, te lo juro", indicó.

"Hay un Dios que lo ve todo y que hace justicia. Este hdp no pensó que arruinó a toda una familia, que dejó sin padre a una criatura de 5 años. Qué le vamos a decir cuando pregunte por vos, hermano, si Ella muere por vos. Ahora solo quedan esos recuerdos de chicos y de grande que compartimos. Aunque no te portabas como un angelito y eras re atrevido, yo nunca negué que eras mi hermano y muchas veces di la cara y calmé bronca por vos. Yo no me olvido nada. Cuántas cagadas te mandaste y nunca te dejamos tirado. Y ahora menos. No vamos a parar hasta que este gil la pague. Te lo juro hermano", agregó.

Para cerrar, el joven indicó: "Siempre presente hermano, nunca te voy a olvidar, sos el ángel de toda la familia. Te amo hermano, este gil va a pagar lágrima por lágrima".