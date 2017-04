El papa de Araceli tiene esperanza "que el cuerpo no sea el de su hija"

En el medio del inmenso dolor por la noticia del fallecimiento, el papa de Araceli, Ricardo Fulles, mantiene la esperanza “de que el cuerpo no sea el de su hija”.

El padre de Araceli Fulles, la joven de 22 años desaparecida desde el 2 de abril, aseguró este mediodía que "todavía no está confirmado" que el cadáver hallado anoche en una casa de la localidad bonaerense de José León Suárez, partido de San Martín, corresponda a su hija.

"Todavía no está confirmado que sea Araceli. No está claro que sea Araceli. Yo no vi el cadaver todavía", sostuvo Ricardo Fulles, en declaraciones a la prensa luego de reunirse con la fiscal Graciela López Pereyra, que lleva adelante la investigación sobre su hija.

El padre de Araceli se quejó de que "la fiscal no sabe donde está parada, nunca hizo nada" por hallar a la joven desaparecida.



"Se refirió nada más a que en los informes no está claro que sea Araceli. No vi el cadáver todavía. Después que lo vea, y cuando estén los informes reales, ahí podré decir algo", añadió el hombre.

Fulles subrayó que el cuerpo encontrado anoche "estaba tapado con cemento seco y eso destruye la piel", lo que dificultaba constatar un eventual tatuaje para identificar a la joven.

Consultado sobre si una eventual responsabilidad de las fuerzas de seguridad por las idas y vueltas de la pesquisa, el hombre señaló que "la policía en la investigación, (no tiene) ninguna (responsabilidad), porque se hizo todo".

Sin embargo, tres oficiales de la Policía Bonaerense fueron desafectados de la fuerza por la Auditoría General de Asuntos Internos en el marco de las investigaciones del caso.

Se trata del subcomisario Hernán Humbert, titular de la comisaría octava de San Martín; del oficial principal José Gabriel Herlein, numerario de la comisaría quinta de San Martín; y del oficial subinspector Elián Ismael Avalos, integrante del Comando de Patrullas de Tres de Febrero.

Fuentes de la investigación informaron a que Avalos es hermano de dos de los cuatro detenidos por la misma causa -Jonathan y Emanuel-, por lo que se lo separó preventivamente, mientras que los otros dos agentes desafectados estaban a cargo del rastrillaje para buscar a Araceli.





#NiUnaMenos | En el medio del inmenso dolor, el papa de Araceli Fulles aún mantiene la esperanzahttps://t.co/WlDYnsYqU9 — Diario HOY (@diariohoynet) 28 de abril de 2017