El peritaje asegura que "Loscalzo no es demente"

"Al momento del examen jurídico, Loscalzo Diego Alberto no presenta signos ni síntomas de alienación mental. No es demente en sentido jurídico". Esa fue la principal conclusión que sacó el médico psiquiatra al revisarlo ayer, martes 7 de febrero, a Loscalzo apenas llegó a la comisaría del Barrio Matera, en Merlo, donde el autor de la masacre de Hurlingham pasó la noche.

El examen -obligatorio para los acusados a delitos con penas de reclusión perpetua-, llegó esta mañana a las manos de la fiscal del caso Paula Hondeville y dejó certificado que Diego Loscalzo no es inimputable y que al momento del séxtuple crimen estaba consciente de lo que hacía a pesar de que el hombre dice que no se acuerda del hecho. El psquiatra y comisario de la Bonaerense Enrique Javier Gallego, encargado de la pericia, dejó constancia de que el acusado no presentaba signos de peligro para sí mismo ni para terceros.

En la revisión médica, realizada el martes a las 23.30, el médico constató "ligeros signos de ansiedad sin manifestaciones de agresividad" y, desde el punto de vista cognitivo, "ligeras perturbaciones en la concentración, consecuencia del estado de ansiedad" y aclaró que no presentaba alteraciones en la memoria. Sin embargo, Loscalzo le dijo al psiquiatra que no sabe lo que pasó la noche de la masacre: "Dice no recordar lo sucedido".