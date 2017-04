El secreto de Barreda: "Lo peor es que a mi hija menor no la quise matar"

El femicidia más emblemático de los últimos años, Ricardo Barreda, realizó en las últimas horas una confesión sorpresiva, a casi 25 años de la masacre perpetrada en la vivienda de 48 entre 11 y 12. El hombre de 81 años reveló que no quiso matar a su hija menor, una de las cuatro mujeres asesinadas aquel 15 de noviembre de 1992.

“Lo peor es que a Adriana, mi hija menor, no la quise matar”, dijo el múltiple femicida, según reveló un enfermero que lo cuida durante el turno noche. Según publicó el portal BigBang, Barreda le dijo una noche: “¿Sabe qué? Dicen que no me arrepiento de lo que hice. Eso es mentira. No hay día que no sienta culpa. Lo peor es que a Adriana, mi hija menor, no la quise matar. Estaba como loco, giré, disparé y después me di cuenta que era ella”.

Ese 15 de noviembre de hace 25 años, el entonces odontólogo en ejercicios asesinó a su esposa, su suegra y sus dos hijas con una escopeta porque, según él, lo humillaban. Hace unos años, dijo en una entrevista que ya nadie lo recuerda, y que no se arrepentía de lo que había hecho: "Sí, estoy muy arrepentido. En general me siento muy mal y hay veces, que me siento peor".

Diga lo que diga el siniestro personaje, ya nadie devolverá la vida de esas cuatro mujeres, y el hecho quedará grabado en la historia como uno de los hechos más macabros de la violencia de género extrema.

