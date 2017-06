"En vez de dispararme a mí, le dispararon a mi nene"

El padre del nene de 3 años que fue asesinado durante un asalto en la localidad bonaerense de Villa Centenario, partido de Lomas de Zamora, aseguró hoy que los ladrones "dispararon por nada" porque ya le habían robado la plata que llevaba para comprar una pizza.

Martín Bustamante, el padre del niño asesinado, relató que "íbamos caminando de la mano y me los encuentro. Estaban escondidos y uno de ellos tenía un arma. Me robaron, me sacaron la plata y cuando se van, uno se da vuelta y me tiran. El que tenía el arma se sonrió. Me quisieron apuntar a mí, con tanta mala suerte que le pegaron a mi hijo", contó esta mañana entre lágrimas el padre de Agustín.

En ese momento, el hombre alzó a su hijo en brazos y salió corriendo para pedir ayuda, pero al ver que estaba con una herida en la espalda, decidió llevarlo de inmediato a un centro asistencial, donde el niño finalmente murió como consecuencia de las heridas.

Horas después, la policía logró la detención de un sospechoso, que sería el autor del disparo, según dijeron las fuentes policiales.