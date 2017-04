Entradera a los tiros: balearon a una mujer en Los Hornos







Pasadas las 23, dos motociclistas abordaron a un hombre cuando volvía de trabajar para entrar a su casa. Al no lograrlo, dispararon varias veces sobre la puerta. Adentro estaban su mujer y sus dos hijas. Escaparon sin llevarse nada

Sabrina muestra la venda en el tobillo y sonríe para no llorar. Los sonidos de la insólita balacera que efectuaron dos delincuentes contra la puerta de su vivienda aún resuenan en el aire. “La herida fue por el roce de una bala, por suerte no pasó a mayores, pero todavía tiemblo del susto. Fue la peor noche de mi vida”, dijo la mujer a este diario, en la vereda de su propiedad, desde donde se ven los impactos en el metal de las puertas y ventanas.

Cerca de la medianoche del lunes, en la esquina de 155 y 68, su marido volvía de trabajar y se preparaba para abrir el portón del hogar. Cuando encaminó el auto hacia el garaje, vio que una moto pasaba con movimientos sospechosos por la calle. A los pocos segundos, los dos sujetos que iban en el rodado lo abordaron con las caras cubiertas por cascos y le ordenaron que permaneciera quieto.

“Mi marido entró a la casa, empujó el portón de reja que estaba abierto y corrió para escapar de ellos y, también, para evitar que pudieran ingresar, porque estábamos mis hijas y yo adentro. El problema fue que lo siguieron hasta la puerta y empezaron a disparar para bajarla. Él está vivo de milagro, porque se quedó trabando la puerta con las manos y las balas podrían haberle pegado en el cuerpo”, contó Sabrina, quien dio gracias a Dios por protegerlos.

Según los vecinos, esa zona de Los Hornos suele estar mal iluminada y, a esa hora de la noche, ya no circula nadie por la calle. Pero, desde que alquilan hace dos años, Sabrina, su marido y sus dos hijas, de 19 y 15 años, nunca habían sufrido un robo. “No podemos creer cómo se enloquecieron tanto. Nosotros gritábamos desde adentro, porque como los disparos no paraban, nos asustamos mucho. Incluso mi marido dejó el auto con llave y todo para que se lo llevaran, y sin embargo como no pudieron forzar la puerta, se fueron sin llevarse nada”, continuó la víctima.

La mujer fue intervenida en el Hospital San Martín por la herida, que no revistió gravedad. Los efectivos policiales encontraron dos vainas .9mm y un proyectil intacto caído en el suelo. En el hecho tomaron intervención el Comando de Patrullas y la comisaría Tercera. La causa fue caratulada como “tentativa de robo, abuso de arma y lesiones”.