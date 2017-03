Entradera en casa de jubilados de Gonnet

Dos jóvenes armados sorprendieron a una mujer mientras cerraba la puerta de su hogar. Se llevaron dinero, un televisor y hasta un encendedor. Es el segundo asalto en un año

Un matrimonio de Gonnet vivió momentos de terror cuando fue sorprendido en las últimas horas por dos jóvenes delincuentes que, a punta de pistola, consumaron una nueva entradera en la región, según confirmaron los propios damnificados.

En diálogo con este medio, especificaron que todo se desarrolló cerca de las 22.15 del miércoles, cuando la mujer (de quien se preserva la identidad para resguardar su seguridad) se encontraba en la puerta de acceso a la vivienda emplazada en la esquina de 492 y 15. “Acababa de cerrar el portón y de acomodar una maceta cuando vi que pasaron dos chicos. Uno siguió de largo, pero el otro ingresó al patio”, contó la señora.

La mujer añadió que, entonces, corrió hacia la puerta principal e ingresó a la propiedad, pero no llegó a cerrar porque el ladrón se le abalanzó y la empujó. Controlada la situación, entró su cómplice detrás de él. De esta manera ganaron el interior, en lo que fueron unos cinco minutos de pánico absoluto.

“Mi marido estaba viendo televisión en la habitación y escuchó mis gritos. Por suerte no nos trataron mal, ni nos maniataron”, contó. Los autores del hecho les pidieron plata y ellos les dieron un poco más de cinco mil pesos que guardaban. “Después me pidieron oro; yo les dije que no tenía, pero les ofrecí mi bijouterie. A uno lo llevé a la pieza y le dije que mis alhajas me las habían robado otros ladrones el año pasado. Les mostré inclusive la caja donde las guardaba, que estaba vacía”.

Escaparon en auto

Finalmente, los maleantes se conformaron con el efectivo, un televisor nuevo de 40 pulgadas, que se llevaron a la carga, y un encendedor Zippo. “Yo los vi caminando, pero después nos aseguraron que había un auto esperándolos a unos metros”. Sobre el accionar de los cacos, tanto la señora como su esposo admitieron que “no estaban drogados, sino que parecían tranquilos. Incluso, en un momento uno de ellos me empujó y yo le pedí que dejara de hacerlo”, aunque lamentaron no haber podido verles los rostros porque “se los tapaban con una visera y se ponían la mano en la cara”. Calcularon que “no tenían más de 20 años y pesaban menos de 50 kilos, pero los dos tenían pistolas”.

Cuando los delincuentes huyeron, los damnificados activaron la alarma vecinal instalada en el barrio, “que no sirve de nada”, añadieron. Para cuando los agentes del Comando de Patrullas llegaron, ya nada podía hacerse. La causa recayó en la UFI nº9 de Autores Ignorados, que caratuló el episodio como “robo calificado”.