Entradera violenta: balearon a un hombre y se fueron sin robarle





Ocurrió en el barrio La Loma, donde dos menores de edad golpearon y luego dispararon a un vecino en horas de la madrugada de ayer, cuando entraba el auto a su casa. Los delincuentes escaparon a las corridas



Eran cerca de las cuatro de la madrugada de ayer y Graciela, una vecina de 39 entre 30 y 31, escuchó un fuerte impacto y se sobresaltó en la cama. Lo primero que pensó fue que le había pasado algo a su hijo en la moto, y se asustó.

Salió en camisón a la vereda esperando ver un choque y se encontró con una escena distinta. “Carlos, mi vecino de enfrente, estaba rodeado por dos pibes que se le querían meter en la casa. Entonces les grité para asustarlos, y él también se resistió; había chocado su auto en marcha atrás contra la puerta del garaje intentando zafarse. Los delincuentes estaban

descontrolados, se pusieron nerviosos y ahí fue cuando se escuchó un disparo. Le dieron en la pierna y luego se escaparon corriendo”, contó la mujer a este diario. Fuentes policiales informaron que, antes del tiro, al hombre lo golpearon con una pistola varias veces en su cabeza.

El hecho tomó por sorpresa a la víctima, de 59 años, que volvía a su vivienda con intenciones de dejar su automóvil y descansar, como todos los días. Según los investigadores, se cree que los asaltantes, que serían menores de edad, lo habrían estado esperando en las sombras para dar el golpe. Según dicha hipótesis, es posible que no haya sido un asalto “al voleo”, sino que conocían los movimientos del afectado.

“Llamamos a la Policía y vinieron enseguida, pero los dos jóvenes se fueron rápidamente hacia la Circunvalación. No pudieron robar nada. Por suerte no me gatillaron a mí, creo que porque estaba todo oscuro y no identificaron de dónde venía mi voz”, siguió contando Graciela, para quien “otros vecinos escucharon el pedido de auxilio de Carlos pero prefirieron no salir, y esa es una actitud reprochable, porque no puede ser que estén por matar a alguien y todos sigamos durmiendo tranquilos, encerrados en nuestras casas”.

Al llegar al lugar, efectivos del Comando de Patrullas se entrevistaron con el herido, constatando la lesión de arma de fuego en su pierna derecha y varios cortes en su cuero cabelludo, producto de los culatazos. “Nos contó que mientras intentaba entrar su auto fue abordado por dos sujetos armados, los cuales intentaron obligarlo a ingresar a su domicilio. Como se resistió, lo empezaron a golpear y luego le dispararon, fugando sin notar rumbo”, detalló un parte policial de la comisaría Cuarta, que también tomó intervención en el hecho.

El damnificado fue trasladado al Hospital Español, donde fue asistido y se corroboró que se encuentra fuera de peligro. Se informó que la herida poseía un orificio de entrada y salida en su pierna derecha, y que no tocó arteria alguna.