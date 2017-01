Escrachan por redes sociales a una pareja que abandonó a gatos recién nacidos

Las redes sociales se han convertido en un elemento de denuncia además de ser un espacio donde las personas muestran sus actividades o cuenten sus problemas.

Tal es el caso de este joven que aprovechó la masividad de Facebook y la rapidez con la que pueden viralizarse las publicaciones para escrachar a una pareja que había dejado una "misteriosa" canasta en medio de la rambla de 7 y 528.

"¿Qué dejaron ahí?", preguntó a los jóvenes que se disponían a subir al auto que habían dejado estacionado. Ante la respuesta que recibió -que en el video no se llega a escuchar con claridad- les reprochó: "No! No los pueden dejar ahí...", y agregó: "Esta gente está dejando gatos tirados".

En la canasta había varios gatitos recién nacidos que las personas en lugar de cuidarlos y mimarlos o bien darles un destino eligieron dejarlos abandonados.