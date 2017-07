Especiales Hoy: El emblemático caso del “Sátiro del can can”

El Tribunal Oral en lo Criminal Nº 4 condenó a Domingo Corillano a la pena de 38 años de prisión por haber violado y golpeado a seis mujeres, entre 2007 y 2009, en distintos barrios de nuestra ciudad.



Según el voto del juez Emir Caputo Tártara, al que adhirieron sus colegas Germán Alegre y Juan Carlos Bruni, hay pruebas suficientes contra el imputado, no solo por los testimonios de los damnificados, sino también por las pericias realizadas por expertos en delitos sexuales. Además, fue contundente el resultado positivo de la comparación entre el ADN del depravado y el hallado en las jóvenes. Asimismo, detectives de la DDI incautaron en el taller del acusado una gran cantidad de medias tipo can can y distintas pastillas. El testimonio de una de las víctimas y la mirada de la justicia.

Hoy en #EspecialesHoyEl sátiro del can can recibió 38 años de prisión por haber golpeado y violado a seis mujereshttps://t.co/EAWq1nPtkS — Diario HOY (@diariohoynet) 19 de julio de 2017