“Estoy feliz por continuar viva. Sin la ayuda de mucha gente, me hubiera matado”

Solange Cruz se acercó a la redacción de diario Hoy y contó cómo su marido la sometió a una relación de violencia sostenida. Luego de varios años, pudo salir de esa situación y el hombre quedó detenido

A pocos días de una nueva marcha por el Día Internacional de la Mujer, para el que se prevén manifestaciones en todo el país en defensa de los derechos femeninos, la violencia de género sigue siendo un ineludible tópico social que causa estragos no solo en las estadísticas sino, y por sobre todas las cosas, en las diferentes historias de vida.

Solange Cruz, una mujer de más de treinta años y con tres hijos, se acercó a este medio para narrar su historia, marcada por la violencia y la desesperación. Durante quince años debió padecer los peores maltratos por parte de su marido. En un relato tan crudo como indispensable para conocer la fragilidad y la lucha de una mujer cuando sufre la agresión continua de un hombre, dijo que, aunque ahora esté pesando 35 kilos y medio, está feliz por continuar viva. “Llegué a hacerle más de diez denuncias y no había pasado nada. Ahora camino tranquila por la calle. Ya no le tengo miedo a mi marido, la Policía lo detuvo hace una semana”, enfatizó.

—¿Cómo fue la relación con él?

—Ahora entiendo, después de quince años, lo que sufrí a su lado. Era muy sumisa, pero laburé toda mi vida. Sé que a mis hijos nadie los va a tocar. A él nunca le importaron ellos, estaba obsesionado conmigo y con la cocaína. No le importó darme cuchillazos delante los chicos. Una vez me prendió fuego cuando mi hijo mayor tenía un año. Acudí a la Policía con mi mamá. Esa fue la primera denuncia.

—¿Tuviste apoyo de otra gente?

—Sí, tengo una lista enorme de personas a las que agradecer, empezando por mi mamá, que ya no está entre nosotros, a quien no escuché cuando me dijo que me alejara de él.

Nos juntamos cuando yo tenía 17 años. Él tenía un problema con la cocaína, yo era hija única, fui a un colegio privado, tenía todo. Cuando me puse de novia con él me dejó de importar el mundo. Hoy recién veo el círculo de violencia en el que estaba inmersa. Durante muchos años estuve ciega.

El primer empujón me lo dio cuando mi hijo Lautaro tenía dos meses, y hoy tiene doce. Hija, un día de estos vas a estar muerta, me decía mi madre, como también tantas otras personas. Pero no quería escuchar. Entre la gente que me ayudó hubo vecinos, mi papá, mi tía, amigos, mi prima y familiares de mi marido. Ellos me cuidaron, me protegieron. Agradezco a Dios haber podido escapar de ese infierno.

—¿Cómo escapaste?

—Me manejé sin abogados durante un tiempo, hasta que una fiscal me pagó tres pasajes y destinó un policía que me acompañara para escapar de mi casa hacia la Costa. Agradezco a un pastor en Mar del Plata, que me dio alojamiento a fines del año pasado, y a tanta gente desconocida que me ayudó como si me conociera de toda la vida. Llegué a la Costa con un embarazo ectópico. Me tuvieron que hacer cesárea, así que estaba muy dolorida. Pedí monedas en un semáforo para tener algo para las fiestas, cuando antes tenía un lavadero y un puesto de diarios. Me dieron viandas y ropa. Yo pienso hacer lo mismo hoy, quiero ayudar a la gente.

El lavadero no lo puedo abrir todavía porque mi marido se llevó todas las máquinas, y hasta mi auto. Mi hijo debía recibir el promedio de la escuela y mi hija el del jardín, pero no pudieron. Ellos pidieron que lo metieran preso.

La falta de respuestas de la Justicia

Ante la escasa asistencia del Estado, Solange dijo que recibió apoyo de una ONG contra la violencia de género y la solidaridad de una decena de personas.

—¿Cómo hiciste para soportar esta situación durante tanto tiempo?

—Por el amor de mis hijos y de tanta gente. Antes que lo detuvieran, hace una semana, violó una restricción perimetral y me rompió la cara de una trompada y casi me desmayé con mi hija de dos años a upa. Entonces, me encontró una mujer, que es almacenera, y me ayudó. No tengo palabras para explicar lo que viví. De ahí me llevaron a un refugio en el barrio El Retiro. Yo estaba con una crisis nerviosa. La gente de ese barrio me dio plata para que me tomara un remís. También hubo taxistas y choferes de micro que me llevaron gratis. Así, escapé del infierno.

—¿Qué te decía la Justicia cuando lo denunciabas?

—Una vez la fiscal Rufino me dijo: Por más que lo metamos preso, es el padre de tus hijos y lo vas a volver a ver. En la Comisaría de la Mujer me dijeron que tenía que ir a un médico privado para constatar los golpes, una locura.

Si fuera otra, ya estaría muerta, porque estas situaciones te deprimen mucho. Pero fui al despacho de un juez y le dije que si no detenían a mi marido, de ahí no me iba a mover. Tuve mucha fuerza de voluntad porque mis hijos me necesitan. Solo pido justicia.

Por el fin de la impunidad

—¿Qué tenés para decirle a otras mujeres que sufren violencia?

—Estoy viva gracias a mí y a tanta gente que me ayudó, incluso amigos y parientes de mi marido. Mucha gente evitó que me matara. Hoy tengo a mi novio, Lucas, la recompensa que Dios me dio. Soy feliz al lado de él.También me ayudó mucho la ONG Las Mirabal.

En un momento tenía un botón antipánico que no me sirvió porque necesitás crédito para usarlo. Lo apreté una vez que me pegó, y no funcionó. Cuando te dan un empujón y decís “ya va a pasar”, no pasa, se repite. Lo único que tengo para decirles a las mujeres que sufren violencia es que lo exterioricen, que lo denuncien, que no se queden llorando en la cama. Basta de impunidad. Esto se tiene que terminar.