Veredicto

Farré, condenado a prisión perpetua por haber asesinado a su esposa

Así lo dictaminó por unanimidad el jurado integrado por 12 personas. La hermana de la víctima dio a conocer sus sensaciones tras el fallo por el femicidio ocurrido en agosto de 2015 en un country de Pilar

El exempresario Fernando Farré fue declarado culpable “por homicidio agravado por el vínculo y por femicidio” y condenado a prisión perpetua por el asesinato de su mujer Claudia Schaefer, hecho que tuvo lugar en una vivienda del country Martindale, en Pilar.

Así lo resolvió por unanimidad el jurado de 12 personas que dio el veredicto tras las siete jornadas que duró el juicio en el Tribunal Oral nº 2 de San Isidro.

La fiscal Laura Syseskind afirmó que el jurado popular dictó un “fallo ejemplar” al declararlo “culpable”, mientras que su colega Carolina Carballido Calatayud dijo que espera que esté en la cárcel “hasta que se muera”.

“No quieren ver a su padre”

Sandra Schaefer, hermana de Claudia Schaefer, se mostró conforme con el fallo del jurado que declaró culpable a Farré y aseguró que “era lo que tanto estábamos esperando”. Completamente quebrada, la mujer añadió que “él sabía perfectamente lo que estaba haciendo. De loco no tiene nada”.

“Una está con nervios, es difícil, fueron casi dos años de momentos muy duros, no es sencillo revivir todo con las declaraciones”, consideró la mujer. Además, aseguró sobre los hijos del acusado: “Mis sobrinos no quieren saber del padre, mi sobrino sobre todo, quiere una nueva vida, olvidar todo lo que pasó”. También manifestó que no escucharon la carta que leyó Farré durante el juicio.

“Era una situación rara, porque era juicio por jurados”, consideró, y dijo que “es paz para todos, una sensación de alivio”. Así se expresó la hermana de la mujer asesinada por su esposo en un country de Pilar, quien aseguró que el fallo que declaró culpable a Farré le trajo “paz, alivio y justicia”.

El caso

El aberrante crimen tuvo lugar el 21 de agosto de 2015, cuando Schaefer (de 44 años) fue con su abogado a la casa de fin de semana que el matrimonio alquilaba en el country Martindale para retirar sus pertenencias, en el marco de un conflictivo divorcio. En un momento, Schaefer y Farré quedaron solos y fue entonces cuando el exempresario la degolló en el vestidor de la habitación matrimonial. En total, le asestó 66 puñaladas.

