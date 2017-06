Farré leyó una carta para sus hijos

El empresario Fernando Farré leyó ayer una carta a sus hijos en la que les pidió “perdón”, aseguró quererlos “como siempre y más” y afirmó que no puede “explicar ni justificar lo que pasó”, al decir sus últimas palabras en el juicio por el crimen de su esposa, Claudia Schaefer.

En tanto, las fiscales que intervienen en el debate pidieron ayer al jurado que lo declare culpable, al considerar que cometió un “femicidio de manual y a sangre fría” cuando atacó a la víctima el 21 de agosto de 2015 en el country Martindale, del partido bonaerense de Pilar.

Carolina Carballido y Laura Zyseskind pidieron al jurado que no vote a favor de la inimputabilidad del acusado, estrategia a la que apunta la defensa encabezada por el abogado Adrián Tenca.

“Les pedimos que no voten por la inimputabilidad, este señor no puede ser declarado no culpable porque sabía lo que hacía”, expresó la fiscal Zyseskind al alegar ante el titular del Tribunal Oral Criminal nº 2 de San Isidro, Esteban Andrejín, y los doce miembros del jurado, que fueron seguidos con la mirada por Farré, presente en la sala de audiencias.