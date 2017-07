Femicidio en Punta Lara: estudiantes marcharán en reclamo de justicia

Tras el brutal crimen de una joven ocurrido ayer en Punta Lara, estudiantes de distintas facultades de la UNLP se manifestarán en reclamo de justicia. Lo harán este lunes a las 17 movilizando desde Medicina.

"Nos enteramos de una terrible noticia, esta vez, la violencia hacia las mujeres nos tocó bien de cerca. Emma Córdoba, una compañera de 4to año de Medicina, y su amiga, fueron atacadas en su casa de Punta Lara. Ariel Baez, un vecino, entró a la casa de Ema, las golpeó brutalmente, abusó sexualmente de ellas y las apuñaló, causándole la muerte a nuestra compañera, Emma", expresaron en un comunicado.

Agregaron que "para los que no la conocieron, Emma era una compañera excepcional, siempre alegre a pesar de las adversidades. Siempre con una sonrisa para compartir. Emma era una compañera profundamente solidaria, siempre tenía palabras de aliento para los demás. Se esforzaba muchísimo por llevar adelante la carrera, y a la par de sus estudios fue durante los últimos años ayudante alumna de la Cátedra de Biología, preocupada y comprometida en dar las mejores clases para que los compañeros de primer año entiendan la materia".

Remarcan que "porque no queremos que sea una más en la lista, porque no podemos creer que Emma sea una de esas chicas que cada 36hs pierden su vida a causa de la violencia, creemos que es necesario reclamar por justicia. No queremos ver que este caso quede impune como tantos otros en la Argentina y que nadie haga nada. No lo vamos a permitir. Invitamos a todos a marchar por justicia este lunes a las 17 hs desde la Puerta de la Facultad. Proponemos que las autoridades pertinentes (tanto de la Facultad como de la Universidad) declaren día de duelo, se suspendan todas las actividades académicas y sean parte del reclamo de justicia".

Por último resaltan que "acompañamos en su dolor a la familia y nos ponemos a disposición para todo lo que sea necesario".

El texto lleva la firma de:

Comisión Directiva del Centro de Estudiantes de Cs Médicas

UniTE - EL FRENTE

Viento de Abajo- EL FRENTE

Remediar

Franja Morada

Agrupación La Carrillo Ferrara

Potencial de Acción

Federación Universitaria Argentina

Federación Universitaria de La Plata

Centro de Estudiantes de Ingeniería

Centro de Estudiantes de Humanidades

Centro de estudiantes de Trabajo Social

Centro de Estudiantes de Derecho

Centro de Estudiantes de Cs Veterinarias

Centro de estudiantes de Cs Agrarias y Forestales

Centro de Estudiantes de Cs Económicas

Centro de Estudiantes Odontología

Centro de Estudiantes de Periodismo

Centro de Estudiantes de Bellas Artes

Centro de Estudiantes de Informática

Centro de Estudiantes de Cs Exactas