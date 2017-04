Feroz intento de femicidio: “Mi papá quiso matar a mi mamá”

Un hombre le pegó con una maza a su esposa y los hijos presenciaron el hecho. Luego, intentó entrar a la fuerza en la casa de una frentista. Ocurrió en Los Hornos

Eran cerca de las siete de la mañana del lunes y, mientras miles de ciudadanos salían de sus casas para trabajar, en una casa de 161 entre 61 y 62 se vivía un infierno. Una vecina llamó al 911, denunciando que otro frentista, en estado de ebriedad, había intentado romper una puerta a mazazos. “Quiso entrar, insultando, y rompió a golpes los hierros. Me gritaba que me iba a violar, estaba descontrolado. No pudo entrar, así que se fue frustrado, pero como sabía que iba a regresar me comuniqué con la Policía”.

Cuando llegó un móvil del Comando de Patrullas, los agentes vieron un Renault Megane, color gris, que pasaba raudamente por las calles citadas. “En esos momento la Policía Local salió inmediatamente a interceptarlo, lográndolo en calle 162 entre 61 y 62”, contó un vocero de la fuerza.

Pero grande fue la sorpresa de los efectivos apenas miraron hacia el interior del vehículo: allí, al lado del conductor, había una mujer con varios hematomas en su cara y, en los asientos de atrás, tres menores de edad permanecían en silencio. Sin embargo, cuando descendieron del auto, uno de ellos habló con los policías y les dijo: “Papá quiere matar a mamá”. Entonces se produjo la pronta identificación del hombre, de nacionalidad boliviana, 27 años y sobrenombre “Ruli”, quien fue reducido sin efectuar ningún tipo de resistencia.

Los agentes secuestraron el auto y en el baúl encontraron una maza, con la que había intentado entrar al departamento de la vecina por motivos aún desconocidos. Con esa herramienta, además, había golpeado anteriormente a su mujer, provocándole las heridas en el rostro. También le sustrajeron un cuchillo de cocina y finalmente el hombre quedó aprehendido.

En el hecho tomó intervención la comisaría Tercera. La causa fue caratulada como “daños, amenazas y lesiones calificadas en el marco de violencia de género”.