Flores: incidentes y tensión en la comisaría 38 tras la noticia de la muerte de Braian

















Decenas de vecinos se concentraron desde esta tarde, tras la muerte del chico baleado por los delincuentes, frente a la comisaría 38a. de la Policía de la Ciudad donde reclamaron el esclarecimiento del hecho y exigen mayores medidas de seguridad y prevención.

Los manifestantes coparon la seccional, ubicada en Bonorino al 250, y los alrededores de la comisaría, al grito de "que se vayan todos", "son todos chorros/la puta que los parió" y "corruptos hijos de puta/la puta que los parió".

Las autoridades de la circunscripción, comandadas por el comisario inspector Monzón, se comprometieron esta noche a reunirse con representantes de los vecinos para canalizar los reclamos de seguridad.



No obstante, el Ministro de Seguridad de la ciudad Martín Ocampo se niega a ir a hablar en estos momentos con los vecinos. El mismo funcionario, en declaraciones televisivas manifestó que "los cambios no son mágicos, no se dan de un año a otro. Las estadísticas (que dicen que Flores es el barrio con más asesinados en ocasión de robo) son del año pasado. El contexto (de la toma de la comisaría) no es el mejor para el diálogo y las respuestas. Lo que si hemos dicho es que mañana puede haber una comisión del ministerio para hablar con los vecinos. Esta semana tengo reuniones con vecinos de almagro y tuve una en la calle Portela, en Flores".

Crónica de la muerte de Braian

Recordemos que el joven adolescente recibió un tiro en la cabeza por parte de uno de los delincuentes, y luchaba por su vida en el Hospital Gutiérrez.

El chico de 14 años que estaba junto a su abuelo y fue baleado luego de intentar evitar la fuga de dos motochorros que habían asaltado a dos mujeres en el barrio porteño de Flores, murió hoy luego de permanecer con muerte cerebral y horas después vecinos de la zona ocuparon la comisaría 38 en reclamo de justicia provocando destrozos.

El hecho ocurrió cerca de las 15 de este sábado en la esquina de Asamblea y Rivera Indarte, a pocas cuadras del ingreso a la villa 1-11-14, uno de los puntos más peligrosos de la Capital Federal y con mayor indice de homicidios de toda la ciudad, de acuerdo al último informe estadístico difundido recientemente por el Instituto de Investigaciones del Poder Judicial.

Según los investigadores, el episodio se originó cuando dos mujeres que caminaban por Rivera Indarte y Asamblea, fueron abordadas por dos motochorros que le arrebataron la cartera a una de ellas.

Aparentemente, la maniobra fue observada por un hombre que circulaba circunstancialmente por el lugar a bordo de un Renault 19 color gris junto a su nieto de 14 años.

INSEGURIDAD | El adolescente falleció luego de que se le detectara muerte cerebral

