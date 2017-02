520 entre 142 y 143

Fuerte pedido de justicia por los jubilados asesinados en La Granja







Vecinos, familiares y amigos de los jubilados asesinados el viernes pasado en su vivienda del barrio La Granja, piden justicia por el brutal crimen. Pablo Vaccaro (74) y Concepción Diaco (66) fueron ultimados a golpes cuando se encontraban en su casa de 520 entre 142 y 143.

La policía aún no pudo dar con los agresores, y aunque en principio se creyó que se trataba de una entradera con fines de robo, todavía se intenta determinar cuáles fueron los verdaderos motivos del hecho.

“Hasta ahora no hay respuestas de por qué pasó esto, todavía no se sabe nada, si fue por robo o por qué. La verdad que no se explica por qué tanta saña”, expresó a la Red 92 uno de los vecinos, quien participa de la marcha frente a la casa de las víctimas.