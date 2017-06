Fusilaron a un comerciante durante un asalto

Actuaron al menos dos delincuentes, quienes escaparon en un auto sin lograr llevarse nada. Se trata del sexto homicidio en ocasión de robo de los últimos seis días

Un comerciante fue asesinado de un balazo en la cabeza al ser asaltado por delincuentes en su local ubicado en una zona céntrica, informaron fuentes policiales y judiciales.

El hecho ocurrió anteayer a las 17 en la localidad bonaerense de Villa Ballester, partido de San Martín, donde la víctima, Eduardo Herlein (61), tenía su negocio de venta de calzado deportivo en la parte de adelante y la vivienda detrás, a metros de tres escuelas.

De acuerdo a lo que señalaron los voceros, todo comenzó cuando dos asaltantes armados llegaron al lugar en un auto e ingresaron con fines de robo al comercio, a plena luz del día. Por motivos aún desconocidos, uno de los ladrones efectuó un disparo que impactó en la cabeza del damnificado, quien agonizó algunos minutos y murió a raíz de las lesiones sufridas.

Tras el ataque, los maleantes huyeron, sin llevarse nada, en el mismo vehículo, el cual apareció abandonado en la cercana Villa Loyola. Peritos de la Policía Científica realizaron los trabajos correspondientes en el rodado para obtener huellas y rastros de los homicidas, quienes al momento se mantienen prófugos.

En tanto, la esposa de la víctima, que no estaba en el negocio al momento del ataque, solamente pudo declarar, por su estado de shock, que vio a dos personas salir corriendo tras el crimen.

Poco después del brutal asesinato, un grupo de vecinos se reunió frente al comercio para reclamar justicia, mientras que anoche hubo una concentración en una plaza de Villa Ballester.

Piden por testigos

“Hasta ahora no tenemos ningún testigo presencial. No había nadie en el local en el momento en que fue asaltado mi papá y no contamos con cámaras. Mi mamá apenas pudo ver a un delincuente desde atrás. Esperemos que aparezca alguien que haya visto algo”, comentó Martín Herlein, el hijo de Eduardo.

El joven dijo que se trató del tercer robo en el negocio e indicó que los autores fueron al menos dos hampones que lo habrían obligado a entrar en un depósito que posee detrás del comercio. “Es probable que mi papá haya intentado evitar que lo llevaran al fondo, porque ahí atrás no tiene vista del local. Seguramente en el forcejeo se produjo el tiro”, añadió. El hecho es investigado por la fiscal Diana Mayko, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción nº 7 del Departamento Judicial San Martín.