Golpean a un comerciante durante una entradera

Dos motochorros lo sorprendieron cuando bajaba del auto junto con su esposa. Le dieron un culatazo en la cabeza y escaparon con dinero. Ocurrió en 132 entre 49 y 50

La inseguridad en las calles de nuestra ciudad no da tregua. Una nueva entradera puso en vilo a los habitantes del barrio San Carlos, donde un matrimonio estuvo a merced de al menos dos ladrones en las últimas horas.

Como adelantó anteanoche este medio en exclusiva en su página web, el violento suceso se registró cerca de las 21.30 del lunes, cuando un hombre, identificado como Ángel Omar (dueño de un kiosco, de 57 años), regresaba a su domicilio de 132 entre 49 y 50 junto a su mujer, Miriam, a bordo de su Volkswagen Suran.

Al descender para guardar el coche en el garaje fueron abordados por los maleantes, ambos armados y con los rostros cubiertos por un pasamontañas, según detallaron los voceros del caso. Apuntándolos, los obligaron a ingresar a la vivienda, donde fueron sometidos a una interminable serie de amenazas. “Estaban fuera de sí, sacados. Les pedían constantemente la plata que tenían guardada”, le contó a Trama Urbana un investigador.

Fuera de sí

En ese contexto de suma violencia, uno de los maleantes no dudó en acertarle un fuerte culatazo en la cabeza a Ángel, provocándole un corte. Perdiendo sangre, a la víctima no le quedó más remedio que entregar una suma no especificada de dinero en efectivo a sus atacantes.

No conformes con el botín, les sacaron a los damnificados otros elementos de valor, como electrodomésticos y joyas, además de la cartera y la billetera de la mujer.

Consumado el ilícito, se dieron a la fuga en la misma moto en la que habían llegado y los perjudicados se comunicaron entonces con el 911. Agentes del Comando de Patrullas La Plata se dirigieron al lugar y convocaron a una ambulancia, aunque el lesionado dijo que no quería asistencia médica.

La subcomisaría La Unión analiza el hecho, aunque hasta el momento no hay demasiados datos. En tanto, la UFI número 9 de Autores Ignorados caratuló la causa como “robo calificado y privación ilegítima de la libertad”.