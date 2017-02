Golpean a una madre y sus hijos durante un asalto

Ocurrió en Ponsati. Los atacantes, que son vecinos de las víctimas, usaron hasta fierros. Luego, terminaron usurpando la propiedad familiar. También resultaron heridos dos policías

Una joven madre denunció ayer ante Trama Urbana un brutal asalto, con golpes incluidos, que tuvo lugar el pasado domingo en su casa de Villa Ponsati, donde fue atacada, junto a dos de sus hijos (de 10 y 13 años), por un grupo que comanda una vecina, el cual terminó usurpando la morada, ubicada en 126 entre 608 y 609.

La víctima detalló que todo se desarrolló durante la tarde de dicho día, cuando la agresora llegó acompañada por dos personas con el fin de echarla del lugar. “Ya hizo lo mismo varias veces: amenaza a los vecinos, les roba y los obliga a irse, para después quedarse con su propiedad”.

La mujer, cabecilla de una banda, “tenía un fierro”, contó la damnificada. “Con ese elemento me pegó en los brazos, además de darme trompadas en la cara. Mi nene mayor recibió golpes en la espalda”, señaló. Luego agregó: “Antes de partir, me robaron todo lo que pudieron, hasta los platos y los vasos”.

Aterrada, se quedó refugiada en el lugar hasta el día siguiente, cuando se mudó a casa de unos familiares del barrio 19 de Febrero. “Cuando nos fuimos, ellos volvieron y usurparon mi casa. Lo que no habían podido llevarse, lo terminaron quemando. Yo no pienso volver, pero de hacerlo no podría, porque ellos están ahí”, sentenció.

Además, expresó que otro de sus hijos, de 20 años, fue al lugar a recuperar algunas pertenencias junto con su pareja y su padre. Sin embargo, los tres fueron atacados hasta con palos. “La Policía no pudo hacer nada. El domingo intervinieron, pero dos terminaron en el hospital, entre ellos el comisario. También les pegaron, en la cabeza, e incluso rompieron un patrullero”.

Una amiga de la damnificada mostró su indignación al aseverar que “en la comisaría Decimosexta no la escuchan, y hasta le dijeron que no podían tomar la denuncia. Están todos comprados y son manejados por los delincuentes”.