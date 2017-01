Golpearon violentamente a una vecina del barrio 19 de Febrero

Un mujer denunció mediante las redes sociales que fue brutalmente golpeada por desconocidos en las calles del barrio 19 de Febrero, luego de haber llevado adelante una serie de reclamos por mejoras en las condiciones sanitarias del mencionado barrio.

El hecho ocurrió anteayer cerca de las 18.30, en las intersecciones de 90 y 121. “Estoy juntándome con vecinos de mi distrito, luchando para que alguien nos escuche y nos ayude a sacar adelante el reclamo. Solo pedimos vivir dignamente, que las zanjas estén limpias, que pueda entrar una ambulancia o un patrullero y que el barrio esté iluminado”, se lee en el descargo que escribió la víctima luego de lo sucedido.

Al parecer, la afectada se encontraba caminando, cuando un vehículo estacionó a su lado y dos sujetos descendieron del mismo, golpearon a la mujer y la arrojaron al piso. “Pensado que era un robo les dije tomá, tengo 400 pesos, y uno de ellos me gritó no quiero plata, hija de p... .Los que fueron tienen que saber que no voy a dejar de pelear por mis derechos”, relató la vecina.