Grabó a su papá mientras le confesaba que la violó durante 18 años

Romina Balaguer de 35 años volvió de España para enfrentar a su padre, Antonio Cisneros de 66 años, por haberla violado desde niña, durante 18 años. Se encontraron en un restaurante de la localidad bonaerense de Olavarría y, mientras lo filmaba con su celular, lo forzó a admitir que abusó de ella.

Luego de insistir, obtuvo la aberrante confesión y una ONG que asiste a víctimas de abuso sexual la apoyó cuando denunció el delito. De pequeña nunca se animó a hacerlo porque la amenazaba con matar a su madre y hermano. La madre, al enterarse, trató de convencerla para que no lo hiciera público.

Además, recibió reiteradas torturas y también la abusó su hermanastro. El deleznable chacal estaba residiendo en el Hotel Argentino de Olavarría, pero desde que comenzó a difundirse la información dejó el lugar y se ignora su paradero.

Romina comenzó a ser abusada cuando era apenas una bebé, el hombre la llevaba a su habitación de noche, mientras su esposa trabajaba en limpieza fuera de la casa. Además, la trasladaba a un descampado, la arrojaba sobre el pasto para penetrarla, la limpiaba y la devolvía a su cama.

Los padres se separaron cuando ella tenía 13 años, robaba comida para llevársela al abusador porque estaba desocupado y recién a los 21 dejó Olavarría y se radicó en España.

También aseguró que mantiene una vida sexual con su marido pero no puede ser madre porque debe tomar una medicación que se lo impide. Y agregó: "tuve siete intentos de suicidio".

"Aquí están las pruebas de la `La Loca', con 40 ovarios me enfrenté a mi violador y abusador sexual durante 18 años, desde que era una bebé. He recibido aparte maltrato físico, psicólogico torturas, desprecios y abandono de persona y no sólo por parte de él, mi padre biológico sino también por parte de la mujer que me parió, por ser hija de él, ya que su otro hijo no es mi hermano de sangre. Ese hijo también abusó de mí a sus 14 años con tocamientos mientras se masturbaba, más palizas y desprecios continuos. La mujer Dora Iris Lahitte estando al tanto de la situación de abuso sexual del cual yo padecía nunca dijo nada.

"Lamentable ninguno irá preso porque la justicia de éste país no existe. Les pregunto Dora Lahitte, Antonio Ramón Cisneros/Waiman y Pederasta ANTONIO CISNEROS: ¿Quién es el loco ahora? Las denuncias pertinentes ya están están hechas! ¡JUSTICIA SOCIAL!" publicó en su cuenta de Facebook.