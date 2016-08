Habló el cirujano que mató al ladrón: "Tengo miedo de que maten a mis hijos"

"Les rogaba a mis hijos que no salieran a la calle. No sé cómo va a continuar todo esto. No sé cómo será la seguridad de mis hijos", afirmó Lino Villar Cataldo. El médico mató a un delincuente que intentaba robarle en Loma Hermosa. La familia del abatido juró venganza.

Lino Villar Cataldo, el médico que fue detenido y posteriormente excarcelado luego de que el viernes último matara a balazos a un individuo que intentó robarle su auto, admitió tener mucho miedo por el riesgo que corren sus hijos.

"Yo lo miro a usted, miro a la gente y tengo ganas de agachar la cabeza. Siento mucha vergüenza. Yo nunca pensé en esto, no estoy preparado para esto. Me formé toda la vida para otra cosa", señaló el cirujano en declaraciones al canal América.

El cirujano debió abandonar la vivienda que utilizaba como consultorio a raíz de las amenazas que recibió. Por ese motivo, admitió sentir mucho temor por su seguridad y la de su familia.

"Tengo mucho miedo de que me maten. Pero tengo muchísimo más miedo de que maten a mis hijos. Hoy les rogaba por Dios que no salieran a la calle y para que nos quedáramos todos en el lugar donde estoy ahora. No sé cómo va a ser la seguridad de mis hijos", agregó.

En tanto, sobre los dichos de la madre del individuo que murió en el hecho, dijo "entender y comprender el dolor de la madre", pero señaló que "del otro lado hablan permanentemente de agresiones. Porque las declaraciones que se escuchan son de venganza, de matar, de quemar, de lágrima por lágrima. ¿Quién me va a proteger de todo eso?".