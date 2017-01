Habló el conductor que chocó y mató a la maestra: "No es cierto lo que se dice de mí"

El viernes 20 de enero a la madrugada, Tomás Núñez Aboy chocó contra el auto en el que viajaba la maestra Silvia Cabrera y la mató en el acto en Vicente López.

Pese a que la Justicia ordenó su detención por "homicidio simple con dolo eventual", hoy el joven de 27 años está en libertad. Y así permanecerá hasta tanto se resuelva una apelación presentada por su defensa contra la decisión de Esteban Rossignoli, magistrado de Garantías de San Isidro, de negarle la exención de prisión.

"Yo no estaba corriendo una gran picada ni conducía a gran velocidad por ser un inconsciente o indiferente a la vida ajena", sostuvo Núñez Aboy. "Lo que pasó fue que me asusté y por eso me escapé de quienes me perseguían en dos autos", completó.

Según consta en el expediente, el responsable del hecho, al volante de un Volkswagen Suran, escapaba a toda velocidad de un accidente previo: minutos antes había tenido un roce con un Toyota Corolla y era perseguido por ese auto y por un Honda Civic.

Los dos conductores de esos vehículos, Nicolás Laitano y su amigo Lucas Pechin, estuvieron detenidos por homicidio culposo tras el suceso y luego fueron liberados.

"La persecución está reconocida por el propio fiscal y por el juez y por eso imputan a los que me perseguían", remarcó el acusado.

El choque que acabó con la vida de Cabrera se produjo en la esquina de la avenida Maipú y Haedo. Allí Núñez Aboy embistió al Chevrolet Agile en el que también viajaba una amiga de la docente, Rosa Pedercin, que todavía lucha por su vida.

Esa noche se comprobó que el joven tenía 2,18 gramos de alcohol en sangre, cuatro veces más de lo permitido por la ley. El joven no emitió ninguna declaración al respecto.

"Pido sinceramente perdón a las familias de las victimas —dijo, por último—. No es mi intención eludir la responsabilidad que me corresponde en los hechos, pero quiero dejar claro que no es cierto lo que se dice de mí en los medios".