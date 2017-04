Impresionante jornada de accidentes en la región: tres heridos en distintos episodios











Uno de los más llamativos se registró en la esquina de 19 y 46, donde, tras una violenta colisión entre dos rodados, uno terminó volcado. Además, se produjeron otros siniestros en la localidad de Berisso y en el cruce de 30 y 60

La impactante imagen que cada fin de semana se repite en nuestra región esta vez tuvo lugar en el barrio La Loma. Ayer por la mañana se produjo una colisión entre dos vehículos y, producto del impacto, uno de ellos terminó dado vuelta sobre el asfalto.

Si bien las causas son materia de investigación, afortunadamente no se registraron heridos de consideración. Por otro lado, la circulación en la zona de 19 y 46 se mantuvo interrumpida algunas horas hasta que se realizaron los peritajes correspondientes.

En 30 y 60

Pero esto no fue todo: en la intersección 30 y 60 chocaron un auto y una moto. Como consecuencia del incidente, el conductor del rodado menor fue trasladado al Policlínico San Martín.

Un testigo del hecho le comentó a Trama Urbana que ese cruce en especial siempre ha sido conflictivo y propenso a que se produzcan siniestros viales: “En la hora pico se junta mucho tránsito, es terrible. Me resulta raro que algo así no haya pasado antes, porque todos los días hay problemas. Por lo general, la gente logra frenar, pero mucha veces un vehículo se toca con otro”. Asimismo, comentó sobre el hecho ocurrido que: “Aparentemente la moto venía por 30, quiso cruzar, y el auto la terminó embistiendo. Por lo visto el muchacho no está tan grave, está consciente. Venía sin casco, así que, la sacó barata realmente”.

En Berisso también

En los primeros minutos del sábado, cerca de las 00.30, se produjo una colisión vehicular en la avenida Montevideo y 23, entre un Peugeot 207, cuyo conductor quedó atrapado dentro del rodado, y un BMW.

Tras el fuerte impacto, los dos jovenes al volante resultaron heridos y tuvieron que ser atendidos en el lugar por personal del SAME. Tras constatar que las lesiones eran de gravedad, ambos fueron derivados al Hospital Larrain con diversos politraumatismos, donde recibieron los cuidados necesarios, quedando en observaciones. Las víctimas fueron identificadas como Juan Maidana (23) y Nicolás Rojas (21).

Trabajaron en el lugar agentes del Comando de Patrullas, al mando del comisario Javier Scheidegger, y personal de Defensa Civil, a cargo de su director Leandro Nedela.