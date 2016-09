Imputaron por amenazas al hermano del ladrón asesinado por el médico

El hermano del ladrón asesinado por el médico en un intento de robo en San Martín, fue imputado por el delito de amenazas, luego de que efectuara publicaciones intimidatorias en su perfil de Facebook, tras la muerte de su hermano.

El expediente se abrió luego de que se diera a conocer la publicación que hizo en la red social el hermano de Ricardo Krabler, alias "El Nunu". La causa quedó a cargo del titular de la UFI N° 1 de San Martín, Héctor Scebba.

"No quiero que lleguen las 19:00 (en referencia al inicio del velatorio), no quiero verte así, vos tenés que estar acá con nosotros tus hermanos. Ese hijo de puta no tenía que haberte hecho eso. Te quitó la vida con 24 años, a 20 días de cumplir 25. Este hijo de puta ya la va a pagar hermano, te lo juro", escribió el domingo por la tarde.

"Se abrió la causa y se envió a la policía para notificarlo de que estaba imputado. Cuando vio llegar a los uniformados se asustó un poco, pero después fue a la fiscalía sin problema, donde se le informó su situación. Se va a seguir el tema de cerca", señalaron fuentes judiciales.