Lomas de Zamora

Incendiaron la casa del acusado de asesinar al niño de 3 años

















"Justicia por Agustín", es el grito que se escucha al unísono en las calles de Lomas de Zamora, donde anoche asesinaron de un balazo en la espalda a un menor que caminaba con su padre.

“Hoy fue Agustín, mañana podés ser vos. No faltes”, rezaba la convocatoria para todos los vecinos. La indignación y la bronca por el terrible crimen del nene de 3 años en Lomas de Zamora se expresó esta noche en las calles con una contundente movilización, en reclamo de justicia por el crimen y por mayor seguridad en la zona.

Con lágrimas en los ojos y un sentimiento generalizado de impotencia y bronca, los vecinos se manifiestan a pocas cuadras del lugar de los hechos, coreando "Agustín, Agustín", y "Justicia, Justicia". Reclaman mayor presencia policial en la zona.

El hecho se produjo anoche, cuando Agustín caminaba de la mano de su padre rumbo a una pizzería cuando recibió un balazo en la espalda de dos delincuentes que los sorprendieron y le para robarles el dinero, en una calle de la localidad de Villa Centenario.

Hoy, el papá de la víctima, Martín Bustamante, logró identificar al sospechoso en una rueda de reconocimiento, y permanece detenido a la espera de una declaración ante la Justicia. Se trata de un adolescente de 16 años, quien fue apresado cuando caminaba a unas tres cuadras del lugar del crimen.

"Íbamos caminando de la mano y me los encuentro. Estaban escondidos y uno de ellos tenía un arma. Me robaron, me sacaron la plata y cuando se van, uno se da vuelta y me tiran. El que tenía el arma se sonrió. Me quisieron apuntar a mí, con tanta mala suerte que le pegaron a mi hijo", contó esta mañana entre lágrimas el padre del niño asesinado.

Incendiaron la casa del sospechoso

Un grupo de vecinos de Lomas de Zamora prendió fuego la casa del sospechoso de 16 años, acusado de haber asesinado de un balazo a un niño de tres años cuando se dirigía junto a su padre a comprar un pizza.