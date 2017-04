Incendio arrasó una serie de casillas en Hernández

Un feroz incendio desatado ayer por la madrugada en 517 bis entre 21 y 22, en la localidad de Hernández, arrasó una serie de casillas. Afortunadamente no hubo que lamentar víctimas, pero la destrucción fue total.

“Estaba durmiendo. A eso de las 2 me desperté porque no podía respirar y todo estaba lleno de humo. Quise salvar algunas cosas pero no pude porque no veía nada”, relató a este medio uno de los damnificados.

Varias fueron las familias afectadas por el siniestro, por lo que solicitan ayuda a la comunidad, ya sea con prendas de vestir o materiales para la construcción. “Lo primero que necesito es ropa, no tengo más que la que llevo puesta. Más allá de las pérdidas, por suerte nadie salió herido”, señaló el hombre afectado.