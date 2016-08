Incendio en el último piso de un edificio céntrico

Un incendio se desató pasado este mediodía en un departamento del último piso de un edificio en 48 entre 7 y 8. Bomberos acudieron al lugar para sofocar las llamas, ante la sorpresa de los vecinos.

Producto de las llamas se produjo una importante humareda blanca que llamó la atención de los transeúntes, quienes se acumularon en la vereda a la espera de la llegada de los Bomberos.

Si bien en principio no se registraron heridos, la anciana propietaria del departamento afectado fue atendida por personal médico de manera preventiva. Un testigo comentó a la Red92: “La policía logró sacar a la señora mayor, parece que fue un desperfecto pero no se sabe todavía. No es habitual que pase esto, nos sorprendió a todos”.

