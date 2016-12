Increíble: sobreseyeron al hombre que apuñaló y mató a dos adolescentes

En octubre pasado un acto de terror tuvo lugar en el Parque Irala, en el barrio porteño de La Boca: un hombre con problemas mentales apuñaló reiteradas veces en un ataque de locura a dos adolescentes -Natalia Grenbenshicova (15) y Nuria Couto (18)-, quienes agonizaron durante tres semanas y murieron.

Luego del ataque el agresor fue atacado por vecinos, que le quitaron el cuchillo y se lo clavaron en la cabeza. Ahora, increíblemente, por decisión de la jueza de instrucción Wilma López, el asesino fue declarado inimputable y sobreseído. "No es punible el que no haya podido en el momento del hecho -ya sea por insuficiencia de sus facultades, por alteraciones morbosas de las mismas o por su estado de inconsciencia, error o ignorancia de hecho no imputable comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones", sostiene en el fallo con fecha del 14 de diciembre.

Entre otros detalles, el fallo decretó como “medida de seguridad" su internación durante 25 años en el sector del programa de Salud Mental de la cárcel de Ezeiza, "debiendo ser sometido a un tratamiento adecuado".

Todo ocurrió el 11 de octubre en horas de la tarde. Nuria estaba paseando a su perro por el parque con un amigo cuando de repente Bonetto le clavó al menos 17 puñaladas. El atacante salió corriendo y a los 50 metros se encontró con la otra chica, quien que estaba festejando un cumpleaños con sus amigos del colegio. La apuñaló dos veces en la espalda y dos en el pecho.

