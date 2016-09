Por la agresión a un linyera

Insólita defensa por WhatsApp del rugbier de San Cirano





Julián Cirigliano, el joven de 20 años que agredió a un hombre en situación de calle en la vía pública, empujándolo fuertemente por atrás, realizó una insólita defensa vía WhatsApp.

El rugbier se justificó en un grupo de WhatsApp con sus amigos, justificando la hazaña.

En el mensaje, expresó: "Yo venía de lo de una mina, Nico y Jony me pasaron a buscar... Me estaba subiendo al auto y el chabón este se quiso subir al auto, le decíamos que no y el chabón insistía hasta que logramos que se vaya. Cuando se va le pega al auto y se va. Y ahí pasó lo del video. El que me quiera creer, que me quiera, y el que no, no".

El video de la agresión fue subido a Facebook y ya cuenta con más de 2.600.000 reproducciones.

Autoridades del club manifestaron: "Buscaremos al hombre en situación de calle que estos chicos empujaron y lo vamos a ayudar de la mejor manera que podamos. Nunca lo vimos, no es del barrio. El video lo grabaron en Villa Madero".