Jorge Mangeri: “Soy inocente, no soy un violador ni un asesino”

Desde la cárcel de Ezeiza, condenado por el crimen de Ángeles Rawson, el portero Jorge Mangeri habló por primera vez después de ser imputado y dio su versión sobre os hechos. “Soy inocente, la sentencia fue lo mejor para todos, menos para mí”, dijo ante un medio periodístico.

“No soy un asesino. No soy un violador. Cuando ocurrió este aberrante crimen tenía 46 años de buenas costumbres, jamás tuve un problema con la ley, no cometí un delito ni pisé una comisaría”, aclaró y, en relación a las pruebas recolectadas en la justicia, dijo que le plantaron ADN, que fue “amedrentado” por la Justicia, que hubo “miles de irregularidades” y que jamás se declaró culpable.

“Fui sometido por un un subcomisario que me decía que me tenía que ´hacer cargo´, que la había matado, que la había violado, que si no me declaraba culpable mi esposa sería detenida porque había mentido”, declaró ante la prensa.

“Violaron todas las garantías y derechos constitucionales. Ahí me di cuenta de que la fiscal era parte de ese juego perverso. Que el asesino era yo y el delito me lo tenían que poner a mí. Estaba todo armado desde la fiscalía, para que saliera esa noche como responsable del hecho”, concluyó.

Mangeri fue condenado a prisión perpetua en 2015 por el femicidio de Ángeles Rawson, ocurrido dos años antes. La joven tenía 16 años y desapareció cuando había ido, como todas las semanas, a su clase de gimnasia en Colegiales. Nunca regresó. Su cuerpo destrozado fue encontrado en un basural de José León Suárez.