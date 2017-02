Jornada de fuego en la zona norte de la ciudad

Cacos asaltaron a una vecina en Gonnet y le dispararon a la Policía durante la huida. En Ringuelet, un joven de 23 años terminó con un balazo en la rodilla

El sábado en la zona de Gonnet y Ringuelet no fue uno más, sino que estuvo marcado por la violencia, con diferentes hechos que abarcaron detonaciones y heridos de arma de fuego que tuvieron que ser hospitalizados, relataron fuentes policiales y judiciales.

Uno de los hechos se desarrolló en 510 y 22, poco después del mediodía, y tuvo como protagonistas a dos individuos conocidos en la zona: sujetos que roban, una y otra vez, a bordo de una moto roja de 110 cilindradas. En esta ocasión, según contó un vecino, le sustrajeron la cartera a una mujer y se dieron a la fuga.

Anoticiados, agentes policiales implementaron un operativo cerrojo con el fin de dar con los malvivientes. Metros después, de acuerdo a los testimonios de los lugareños, pudieron divisarlos y se inició una persecución. En medio de la misma, uno de los ladrones (el que no iba al mando del vehículo) extrajo un arma de fuego y no dudó en gatillar hacia el móvil de la fuerza. “Por suerte no acertó y no hubo que lamentar personas lesionadas”, agradeció un pesquisa. Eso sí: los delincuentes, a base de tiros, lograron darse a la fuga, nuevamente, y hasta el cierre de esta edición se mantenían en esa condición.

No muy lejos de donde todo se desarrolló, los uniformados terminaron encontrando la cartera de la que se habían apoderado los cacos.

Pelea con final sangriento

En otro suceso, este registrado alrededor de las 6 en 132 bis y 524, una pelea entre dos hombres dejó a uno de ellos con un tiro en su cuerpo, aunque su vida no correría peligro. La gresca, por motivos todavía no esclarecidos, finalizó cuando uno de los sujetos extrajo un arma de fuego y le disparó al otro en la rodilla izquierda, dándose luego a la fuga. Personal del Comando de Patrullas La Plata arribó a la escena y se entrevistó con la víctima, de 23 años, domiciliada a 300 metros de allí. El joven fue trasladado luego en una ambulancia hasta el hospital San Roque de Gonnet, donde fue asistido.

Peritos de la Policía Científica se hicieron presentes, junto a los oficiales de la comisaría Undécima, con el fin de levantar indicios en la zona. Ahora deberán analizar las cámaras de seguridad para determinar

las circunstancias del hecho y tratar de identificar al autor. Por el momento, la causa fue caratulada como “lesiones”.