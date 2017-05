Joven falleció tras ser embestido por un remisero en San Carlos

Sucedió ayer a la madrugada en 149 y 36. Debido a la poca visibilidad en la zona, el conductor atropelló a un peatón, cuyo deceso se produjo prácticamente en el acto. La víctima no pudo ser identificada, ya que no llevaba documentación

Un muchacho falleció ayer por la madrugada en un accidente de tránsito, tras haber sido embestido por un vehículo en inmediaciones del barrio San Carlos. Según informaron fuentes policiales, la víctima no pudo ser identificada al momento ya que no llevaba documentos consigo. Sin embargo, aseguraron que sería una persona de entre 25 y 30 años.

El trágico episodio se produjo alrededor de las 3, en la intersección de calle 149 y 36, cuando por motivos que se intentan establecer un remisero de 38 años, a bordo de un Fiat Siena color negro, colisionó con un peatón, causándole la muerte prácticamente en el acto. Los voceros consultados comentaron que “el conductor del rodado venía circulando detrás de otro automóvil, el cual realizó una peligrosa maniobra, esquivando un bulto. Ante la nula visibilidad que había en la zona a esa hora, el hombre no pudo evitar colisionar contra el supuesto bulto, creyendo que en principio se trataba de algún animal”.

Al retroceder y descender del Fiat, el remisero corroboró que, en realidad, se trataba de una persona, la cual yacía malherida en el medio de la calle, con severas lesiones en la zona craneal y perdiendo una considerable cantidad de sangre.

Síntesis del hecho

Tras recibir aviso de lo sucedido, agentes del Comando de Patrullas, a cargo de Ricardo Astopini, que se encontraban recorriendo la jurisdicción se presentaron en el lugar donde se produjo el siniestro. Más tarde, la zona fue vallada por las autoridades presentes.

Minutos después, una ambulancia del SAME local con auxiliares médicos arribó a la escena, corroborando el deceso del joven. Según afirmaron las autoridades, su identidad no pudo ser revelada al momento ya que no contaba con documentación entre sus prendas. Sin embargo, explicaron que la víctima estaba vestida con zapatillas negras, pantalón de grafa azul y una campera color gris.

Luego de las pericias realizadas por la Policía Científica, se puso en conocimiento a la UFI en turno para iniciar los trámites correspondientes. Los investigadores trabajan a los fines de esclarecer la forma en que se desarrollaron los acontecimientos que derivaron en la muerte del joven, cuyo cuerpo fue trasladado a la Morgue local.