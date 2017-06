Juicio a un hombre que quiso asesinar a un bebé

El TOC nº 4 comenzó el juicio a Marcos Altamirano, acusado del intento de homicidio de un bebé, ocurrido en abril de 2015 en Berisso. Durante la primera audiencia declaró la concubina del sindicado autor, quien relató que era frecuente la agresividad de su pareja hacia el menor. “Cuando él zamarreaba al bebé, yo le decía que no lo haga, y él contestaba: Me encanta verte así”, y aclaró: “No podría decir si quería matarlo o no, pero sí lo trataba con brutalidad”.

También comentó que había sufrido violencia de género por parte de su marido, aunque nunca realizó la denuncia. Además, contó que su familia no quería a Altamirano porque “se drogaba, estuvo preso por robar y no tenía buena compañía”. La criatura estuvo internada en el Hospital San Martín.