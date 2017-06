Juicio por jurados: Casación confirmó una condena por homicidio

La Sala IV del Tribunal de Casación bonaerense ratificó la condena Sandro Raúl Antonio Monzón, a quien un juicio por jurados lo declaró culpable del homicidio de Julián Esteban Moreira, ocurrido en febrero de 2009.

El defensor del imputado apeló el veredicto basándose en “la errónea valoración de la prueba realizada por el jurado” e invocó la doctrina que postula la revisión íntegra de la sentencia, incluyendo cuestiones de hecho y prueba.

El letrado afirmó que es insostenible ante el derecho internacional de los derechos humanos una sentencia basada en la libre o íntima convicción, “si esta comporta un juicio subjetivo de valor que no funda racionalmente la existencia de un hecho o las circunstancias de su comisión. En cambio, la sana crítica es la aplicación de un método racional en la reconstrucción de un hecho pasado”.

Para los jueces de Casación, es el criterio del jurado y no del Tribunal revisor el que debe imperar si hubo o no duda para la imputación de autor de homicidio al acusado. Además, señala que ellos -como magistrados de instancia intermedia- no pueden “sustituir el juicio del jurado por uno propio, porque ello importaría un avasallamiento indebido de parte de la Magistratura sobre la función popular asignada en la administración de Justicia. Solamente puede intervenir en la medida indicada y a los fines de garantizar el debido proceso legal”.

Moreira era un empresario de Campa y socio fundador de la Unión Industrial de esa ciudad, quien falleció el 16 de febrero de 2009 en el Hospital Italiano como consecuencia de las heridas sufridas una semana antes, el 9 de febrero, cuando Monzón junto a dos cómplices irrumpió en su vivienda ubicada en Ricardo Rojas y Saavedra en momentos en que la víctima se encontraba regando su jardín en compañía de su hija y su nieto.