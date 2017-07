La ahorcaron, lo publicó y se hizo viral

Una joven de 25 años fue atacada la madrugada del domingo por un desconocido que intentó ahorcarla en una cervecería, luego de que ella lo rechazara, y tras la aprehensión del agresor contó lo ocurrido en Facebook, en una publicación que se viralizó rápidamente.

La estudiante de Filosofía Magdalena Bonavetti explicó que fue agredida por un joven de 27 años que estaba sentado en una mesa cercana a la que ella ocupaba junto a una amiga en el bar marplatense Blühen.

“El flaco se brotó porque le dije que no, me agarró del cuello y me tiró al suelo desde la banqueta. Pensé que me mataba. Mientras me ahorcaba sentí que el cuerpo dejaba de funcionarme”, expresó la víctima.

Tras radicar la denuncia, fue a una clínica privada por los fuertes dolores que sentía en el cuello y la espalda. Más tarde, publicó lo que le pasó en Facebook.

ESCALOFRIANTE | #NiUnaMenos Ella le dijo que no quería hablar y él comenzó a ahorcarla

