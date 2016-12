La golpeaba su marido y la Justicia le quitó a sus hijos

Hace cuatro años que no puede verlos por una medida cautelar. La víctima fue amenazada por su esposo, quien también está denunciado por abuso sexual

Hace cuatro años, María Albornoz denunció violencia de género en el Juzgado de Familia Nº5 de la Provincia de Buenos Aires. Era víctima de los golpes de su marido, junto al cual permanecía por miedo a que este llevara a cabo las amenazas de muerte que le profería. Con ellos también vivían sus seis hijos, todos menores de edad, en una casa del barrio 25 de Mayo de Ensenada.

Ante su presentación en la Justicia se inició una causa y, tiempo después, el magistrado a cargo, Hugo Rondina, decidió sacarle dos de los menores a Albornoz y entregárselos a una hermana suya, quien había solicitado la custodia de manera provisoria.

Por su parte, los otros cuatro niños continuaron viviendo en la casa familiar, junto con su madre y el acusado por violencia de género. Luego, el juez ordenó una medida cautelar mediante la cual le impidió a la madre acercarse a los dos hijos que residían con su tía, además de prohibir el contacto de estos con sus hermanos. Dos años más tarde, el abogado Christian Parodi empezó a patrocinar a la víctima y solicitó peritajes, los cuales concluyeron que no había razón para que la Justicia le sacara a los chicos.

En junio de 2015, tanto el Consejo Técnico de Familia como los peritos dictaminaron que no existían motivos para romper el vínculo entre Albornoz y sus niños. Según el letrado, el argumento que el magistrado utilizó para llevar a cabo esa medida fue que ella no se separó del sujeto que la golpeaba, ante lo cual la damnificada sostuvo que le tenía temor y que llamaba a su abogado a escondidas.

“Si te dejás pegar, sos culpable”

Según los peritos, no hay más violencia en el hogar desde hace dos años, ante lo cual Parodi se preguntó “¿por qué no vuelven los chicos? Se violan la Convención de los Derechos del Niño y la Constitución Nacional respecto a la protección de los derechos de los menores”, y agregó: “¿Por qué el juez dejó cuatro chicos en la casa y dos no? Eso nunca me lo supo responder”.

En paralelo, una de las niñas, en compañía de una hermana más grande, denunció a su padre por violación. La causa se tramitó en la Fiscalía Nº 1 y fue elevada a juicio por el delito de “abuso sexual agravado”. Sin embargo, a pesar de todo, al imputado no le dictaron la prisión preventiva.