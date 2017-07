La lucha contra la violencia de género, el mejor recuerdo de Emma

Emma Córdoba tenía 26 años recién cumplidos y cursaba el cuarto año de Medicina en la UNLP. Fue asesinada este fin de semana por un joven de 23 años, en Punta Lara. Miles de amigos y familiares reclamarán justicia hasta que el autor del hecho termine tras las rejas.

Como a muchas otras chicas de su edad, a Emma le preocupaban los numerosos casos de violencia de género que se replican en la sociedad, y compartía en sus redes sociales publicaciones sobre femicidios, en los que renegaba sobre la peligrosidad de la calle para una mujer.

Hace tres meses, no podía evitar su profundo dolor ante el asesinato de Micaela García, a quien le dedicó unas palabras en facebook: "Micaela, no tengo idea quien eras, nose como eras, jamas te vi en mi vida. Cuando me entere que "algun hijo de puta" te habia privado de tu libertad, esperaba que no te canses de defenderte, y que pudieras salvarte de ese hijo de re mil para volver con tu familia que con tanta desesperación te estaba buscando. Desde aca no dejaba de compartir tu imagen".

Pero no sólo eso: Emma también sentía en carne propia la angustia frente a la desaparición de cualquier otra chica, y se sensibilizaba. Compartía las búsquedas y les daba difusión. Quería que aparezacan con vida. Y seguramente participaría de cualquier marcha en reclamo de justicia.

En la madrugada del sábado, poco más de una semana después de su cumpleaños, su nombre pasó a ser parte de la larga lista de mujeres asesinadas por hombres. Tenía la vida por delante, y seguramente hubiese seguido luchando contra lo mismo que le terminó quitando la vida: la violencia machista.