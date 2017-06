La trama detrás de la desaparición de Stella Sequeira

El único detenido en la causa, Miguel Ángel Franco, contó a este medio detalles del caso. Señaló que el esposo de la mujer, Rubén Carrazzone, armó un escenario para acusarlo

A más de cinco meses de la desaparición de Stella Maris Sequeira, esposa del reconocido abogado Rubén Carrazzone, continúan los interrogantes respecto de si se trató de un secuestro o un homicidio, mientras el único detenido en la causa se declaró inocente.

Miguel Ángel Franco, quien se encuentra alojado en el penal de Ezeiza desde el 10 de enero de este año, se comunicó con diario Hoy para contar su versión de la historia.

“Estoy preso por una maniobra que han hecho. Carrazone fue mi abogado durante dos años por un delito que cometí”, sostuvo y añadió que el letrado le pidió una reunión en la que “me dijo que necesitaba que llamara a Pepe para que le dijera que su señora estaba secuestrada, que se había ido con las amigas, y afirmó: quiero cargarle una plata”, contó Franco.

“Lo llevé a la villa y buscamos a un hombre, a quien le dio 300 pesos para que le hiciera sonar el teléfono. Yo iba en el auto con él, le dijo: Dame 20 minutos hasta que esté en la Autopista, porque le había sacado la batería al celular para que nadie supiera dónde estaba. El hombre le hizo la llamada falsa y él le dijo a la Policía que le habían pedido 80.000 dólares, lo cual fue mentira: nadie le solicitó nada. Ya está comprobado”, detalló el detenido.

En este marco, recordó que esa noche “le hicieron una llamada (al abogado) y le dijeron: Avisaste a la Pol­icía, pero él ya había hecho la denuncia a las 5 de la mañana del día que me buscó a mí, porque la señora había desaparecido de la casa. O sea que planeó todo este hombre. Pasaron diez días de eso y a mí me detuvieron”, sostuvo. Franco aseguró además que “el 29 de diciembre (día de la desaparición de Sequeira) estuve en el Patronato de Liberados, y esa misma tarde me dieron una bolsa de comida”.

A principios de febrero, la Jus­ticia había decidido que el caso fuera investigado como femicidio y no como secuestro. Luego de que la Cámara Federal de La Plata le concediera a Gastón Barreiro, abogado del acusado, un recurso, en los próximos días, Casación deberá decidir si hay elementos para que Franco siga detenido.