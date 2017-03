Ladrón entró por el balcón de una casa y escapó con dinero y objetos de valor









Ocurrió ayer a la mañana en una vivienda ubicada en 25 entre 71 y 72. La víctima, una joven de 24 años, se encontraba durmiendo junto con su hijo cuando un asaltante ingresó al lugar por la ventana que da a la calle

Momentos de tensión se vivieron ayer por la mañana en un inmueble cercano a la zona de Parque Castelli, cuando un delincuente ingresó al lugar, trepando por el balcón que da a la calle, para luego escapar con dinero y objetos de valor pertenecientes a una joven de 24 años, que en ese momento se hallaba descansando con su pequeño hijo.

El traumático episodio se produjo alrededor de las 7, en un departamento emplazado en 25 entre 71 y 72. Carla (24), víctima del hecho, le comentó a Trama Urbana: “Estaba durmiendo y escuché ruidos afuera. Me levanté, fui al baño y en ese trayecto seguí oyendo sonidos raros. Mi nene de 2 años bajó de la cama y se vino conmigo. Me parecía extraño, pero no me imaginé nada hasta que en un momento me di vuelta, me asomé por la puerta del baño y vi una sombra en el balcón”.

Aterrada por la situación, la muchacha decidió encerrarse y no realizar ningún movimiento que alertara al sospechoso: “Nos resguardamos ahí porque estoy sola con él y fue, más que nada, por una cuestión de seguridad. Después de un rato dejé de escuchar ruidos y salí. Ahí vi que la puerta del balcón estaba abierta y que me habían robado la cartera, con todas mis pertenencias, y el bolso de mi hijo que lleva a la guardería con sus cosas adentro”.

Según Carla, el implicado “dio vuelta la casa” y se apoderó de algunos objetos de valor que todavía no pudo precisar con exactitud: “Me fui dando cuenta de las cosas que me faltaban a medida que pasaba la mañana y, al buscarlas, no las encontraba. Me asomé por el balcón y vi que había una mano marcada. Fui a hacer la denuncia a la comisaría y me dijeron que iban a mandar a los peritos de la Científica para levantar las huellas, porque quedó todo marcado”.

En relación con la forma en la que el implicado ingresó al domicilio, la joven aseguró: “Se subieron por el medidor que está en la vereda, treparon el balcón, barretearon la puerta y entraron. El dueño del departamento me va a colocar una reja en la ventana para sentirme más protegida. Pensé que vivir en un lugar así iba a ser más seguro que una casa, pero veo que ahora ya nada es seguro. Hoy lloraba de la impotencia, de la bronca y del miedo. Me robaron el DNI, el registro de conducir, la cédula, los carnés de la obra social, tarjetas de crédito y débito. Uno trabaja, es todo tiempo y plata, y que venga un tipo una mañana y te saque todo, da mucha impotencia”.

