Robo a la fiscal penal platense

"Lamento que esto nos siga pasando a todos"







La fiscal penal platense María Scarpino, ex esposa de Julio Alak, sufrió ayer un violento robo en su vivienda de 19 y 45, en donde delincuentes la arrastraron de pelo y la dejaron encerrada.

Según se confirmó, la mujer despedía a un técnico en refrigeración de automóviles cuando ambos fueron abordados por dos hombres armados.

"Se acercaron caminando, me agarraron de los pelos y me empezaron a preguntar donde estaba el dinero, los dólares, las joyas, pero no me preguntaron si había alguien más en la casa", explicó Scarpino.

Luego opinó, todavía indignada, que "no soy partidaria de la mano dura ni mano en exceso ni de los militares, pero éste es un país que así no va a salir adelante nunca. Así estamos".