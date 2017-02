Lavaba el auto y terminó con un tiro en la pierna





Un remisero fue baleado por un delincuente en San Carlos, en momentos en que estaba lavando su auto a plena luz del día. El hecho tuvo lugar el domingo al mediodía en 132 entre 39 y 40, y afortunadamente el atacante disparó sobre la pierna de la víctima, que tuvo que ser atendido.

“Estaba lavando el auto ahí en la esquina y veo que para una moto con un muchacho con un casco, entonces me siento y lo veo que mira para todos lados y que empieza a buscar algo acá en la cintura”, expresó la víctima, identificado como Dardo Bracho, de 52 años. “Entonces me paro, lo voy a enfrentar y veo que saca el revólver y nos empezamos a forcejear y nos caemos los dos, y cuando se levanta me tiró a la pierna”, relató a diariohoy.net.

Tras efectuar el disparo -con un arma calibre 22- el delincuente escapó en su moto y, según relató el propio remisero, le intentó robar a otra vecina mientras huía. La víctima fue atendida en el hospital Italiano, y fue curado con éxito del impacto del arma de fuego.

“A una chica acá enfrente hace un tiempo en la madrugada ya le robaron, pero acá como en todos lados, y dicen que está zona se ha puesto bastante picante”, concluyó.