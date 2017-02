Le dispararon a un jubilado en Tolosa

Un anciano lucha por su vida luego de recibir un tiro en el abdomen efectuado por un malhechor que, se presume, intentó robarle el auto. Sucedió en 120 y 524. La víctima fue operada en el hospital Rossi y se encuentra en terapia intensiva

Un ingeniero retirado de 78 años fue interceptado por un delincuente cuando circulaba en su automóvil Mercedes Benz Clase A en el barrio de Tolosa, ayer cerca del mediodía. Lamentablemente, bajo circunstancias que aún no fueron establecidas, el hombre terminó siendo baleado en el abdomen y el ladrón se dio a la fuga sin extraer ninguna de las pertenencias de la víctima, informaron fuentes policiales.

El ataque sucedió a la altura de 120 y 524 y duró apenas unos minutos, pero el afectado estuvo aproximadamente seis horas dentro del quirófano del hospital Rossi, durante las cuales los profesionales de la salud realizaron cirugías exploratorias en su abdomen para encontrar el lugar donde quedó alojada la bala que, según trascendió, ingresó sobre el costado derecho.

En diálogo con este medio, la nieta del damnificado, llamada Agustina, contó: “A mi abuelo le quisieron robar el auto y supongo que se resistió. La verdad es que todavía no tenemos ningún detalle de cómo fue el hecho porque no pudimos hablar con él. Está en terapia intensiva, recién hoy (por ayer) a las 20 terminaron de operarlo y está internado desde las 13.30. Parece que no encontraban la bala y tuvieron que revisar varios órganos. Esperamos el parte médico para saber cómo está su salud”.

Según dieron a conocer fuentes oficiales, el herido, identificado como Reynaldo Ángel Bigne, fue trasladado en estado consciente por su yerno, quien trabaja en la Policía Federal Argentina, hacia el nosocomio donde permaneció internado hasta el momento.

En tanto, efectivos de la comisaría Sexta intervinieron en el caso acompañados por el Comando de Patrullas dirigido por Ricardo Astopini y también actuó el jefe del Distrito Norte. El suceso fue caratulado como “abuso de arma y lesiones”.

Los investigadores buscan analizar las cámaras de seguridad de la zona para poder identificar al malviviente y se espera la pronta recuperación de Reynaldo para que pueda aportar datos sobre el indignante hecho.