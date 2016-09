Le ponen una faca en el estómago y el cuello para asaltarla

Un almacén de Ensenada fue ayer blanco de la delincuencia cuando un ladrón armado con un cuchillo sorprendió a la empleada y a un cliente para apoderarse del dinero de la caja, señalaron desde la fuerza.

El hecho tuvo lugar en el comercio emplazado en La Merced entre Presidente Perón e Illia, hasta donde llegó el solitario caco. Ingresó y sacó el arma blanca, advirtiendo que se trataba de un robo.

La mujer que se encontraba trabajando contó: “Sacó una faca y me pidió la plata. Después me corrió hasta el mostrador, me puso el cuchillo en el cuello y en el abdomen, hasta que se terminó llevando la recaudación”. Añadió: “Sabemos quién es el ladrón, porque vive acá cerca. Lo apodan Calabaza”. Consumado el ilícito, el malhechor se dio a la fuga y las víctimas se comunicaron con el 911.

Víctor, el propietario del comercio, relató indignado: “Acá podés poner un ejército de policías, cien mil patrulleros, pero la situación va a seguir como siempre. El tema no es tener más patrullaje, sino darle otra vida a la gente que todo este tiempo se dedicó a la droga. Más salud y educación. Me parece que pasa por ahí”.